Столетие Солженицына

Солженицын не оставляет никого равнодушным. Его не любят во всех идейно-ангажированных “фракциях” нашего расколотого общества. Все без исключения левые - от огненно-красных до розовых, неистово ненавидят его за беспрецедентный вклад в критику и компрометацию социалистической практики и идеологии в их советском изводе. Для них Солженицын - “литературный власовец”, “предатель советской родины”, “разрушитель СССР” и пр. Значительная часть либералов ненавидит писателя за последовательный русский патриотизм, национально-консервативные и православные взгляды и борьбу с русофобией. Эти видят в Солженицыне “православного аятоллу”, “шовиниста”, “антисемита”и “черносотенца”. Даже среди православных патриотов, националистов и монархистов, людей, чьи позиции, казалось бы, наиболее близки к взглядам Солженицына, есть, пусть и сравнительно малочисленные, недоброжелатели, их мотивы, как правило, обусловлены в наибольшем числе случаев влиянием потоков беспрецедентной клеветы, сформированных в рамках национал-большевистского и либерального “дискурсов”.

Многие из ненавистников Солженицына пророчили, что с течением времени его книги и его идеи быстро начнут забываться. Годы, прошедшие после его смерти, не снизили накала страстей вокруг его творчества и взглядов, скорее, наоборот. Все больше осознается масштаб его личности и богатство его жизненного опыта. Судьба провела его через невероятные испытания: войну, арест, ГУЛАГ, ссылку, заболевание раком и излечение от него, всесоюзную и мировую известность – после публикации «Одного дня Ивана Денисовича» (1962) и «Архипелага ГУЛАГ» (1973-1975 гг.), получение Нобелевской премии (1970), противостояние советской системе, высылку за границу, гигантскую ежедневную работу по созданию трудов, богатство которых нам еще долго предстоит усваивать, триумфальное возвращение на Родину, противостояние олигархическому режиму… Этого хватило бы на множество незаурядных жизней, но - уместилось в одной.

Нет сомнения, что Солженицын своей деятельностью реально повлиял на ход истории, особенно в конце 60-х - первой половине 70-х годов XX века. Сравнение его с библейскими пророками появилось не случайно: он серьезно изменил сознание наиболее активной части общества, как в СССР, так и на Западе, подвергнув беспрецедентной по остроте и убедительности критике советский эксперимент 1917-1953 гг. После «Архипелага» отстаивать сколько-нибудь эффективно наследие Ленина-Сталина стало невозможно по интеллектуальным, моральным и эстетическим причинам.

Спустя четверть века после крушения коммунистического режима, на первый план вышла «русскость» Солженицына, его сосредоточенность на болях, интересах и нуждах России и русского народа. Именно русский вопрос составлял стержень всей его деятельности.

Он невероятно остро чувствовал стихию изуродованной русской жизни и русской истории XX века. Собственно, именно она отражена и осмыслена в его великих литературных произведениях: «Один день Ивана Денисовича» - «Матренин двор» (1963) - «Архипелаг Гулаг» - «Красное колесо» (1983-1991). Сочетание художественного дара с талантом проповедника-публициста, постановка острейших социально политических, нравственных, религиозных и культурных проблем своего времени роднят его с великими гениями русской литературы и общественной мысли – Достоевским и Толстым.

Публицистика Солженицына органично дополняет его собственно-литературные произведения, подобно тому как «Бесы» и «Братья Карамазовы» дополняются «Дневником писателя», «Война и мир» и «Анна Каренина» становятся яснее вместе с «Исповедью» и «В чем моя вера?».

Его статьи исключительно важны. Большинство из них отнюдь не устарели и не потеряли общественной значимости. Главная тема Солженицына – русский народ, его проблемы и пути их решения, сохранение и приумножение русского народа.

Следует признать, что острый взгляд Солженицына видел через десятилетия. Уже в «Письме к вождям Советского Союза» (1973) он призывал к национальному сохранению и самоограничению через авторитаризм, чтобы избежать неизбежной трагедии, к которой вел страну коммунистический режим (он уже тогда понимал неизбежность геополитической катастрофы 1991 года). Писатель предлагал отказаться от смертоубийственной идеологии, от внешнеполитической экспансии, от красно-глобалистских амбиций, ведущих к безумной растрате народных сил и ресурсов, сосредоточиться на решении внутренних проблем русского народа, бросить освободившиеся средства на освоение собственного Северо-Востока, исконного русского Центра, сдвинуться не к Индийскому, а к Ледовитому океану. При этом национальный вопрос в СССР рассматривался им как главный, а тогда еще подпольные национал-сепаратистские движения – как самая большая опасность для СССР. Официальная пропаганда в это время безмозгло талдычила о «новой исторической общности», «развитом социализме» и «дружбе народов»…

Разумеется, предложенная Солженицыным программа не могла быть реализована в условиях сохранения социалистической системы, которая была подвергнута острейшей критике в «Архипелаге ГУЛАГ» и сборнике «Из-под глыб»(1974). Эта система возникла в результате реализации проекта, первоначально предусматривающего уничтожение частной собственности, государства, религии, нации, семьи, «буржуазного» права, т.е. тех институтов, без которых в принципе не может существовать человеческое общество. Проект неизбежно вел к беспрецедентному насилию над самой человеческой природой и ГУЛАГу. Лишь народное сопротивление утопии постепенно смягчило античеловеческие черты «красного проекта». Окончательного «преодоления большевизма» (Н.А. Бердяев), впрочем, так и не произошло, несмотря на надежды русских-писателей-«деревенщиков» на то, что Россия «переварит марксизм».

Подобного рода взгляды были непереносимы даже для дряхлеющего брежневского режима, ни о каком диалоге в тех условиях не могло быть и речи. После публикации «Архипелага» писатель был насильственно выслан за границу в феврале 1974 г. За рубежом Солженицын сохранил максимальную самостоятельность в действиях и суждениях, подвергнув резкой критике Запад, выступив против тупиков либерального глобализма и гегемонии европейской цивилизации («Гарвардская речь»). При этом он настаивал на прекращении разрядки и конвергенции, на экономическом бойкоте СССР, для того, чтобы вызвать кризис коммунистического режима. Одновременно он выступил против русофобской позиции Запада и «третьей» эмиграции, всегда занимавших не сколько антисоветскую, сколько антирусскую позицию. Именно тогда он вводит в широкий оборот термин «образованщина» для характеристики русофобствующей интеллигенции.

Патриотическая позиция Солженицына обусловила нежелание писателя принимать американское гражданство и заставила отказать от встречи с Рейганом в кругу диссидентов «третьей волны» (1982). Свой отказ, шокировавший американский истеблишмент, писатель мотивировал тем, что некоторые американские генералы предлагали избирательно уничтожить русское население СССР ядерными ударами. К началу 80-х годов Солженицын окончательно становится объектом неприятия и ненависти со стороны либералов, для которых он превратился в «черносотенца».

Впрочем, главным делом жизни Солженицына, вплоть до начала 90-х гг. стало создание грандиозного исторического повествования «Красное колесо», в котором осмысливался феномен революции, приведший к русской трагедии XX века. Солженицын оригинально и глубоко раскрыл значение в русской истории таких фигур как Столыпин, Парвус, Ленин, показал разрушительную безответственность русского либерализма в Феврале 1917 г. Однако «прививка» против нового «феврализма» не сработала, до сих пор именно это произведение Солженицына усвоено в наименьшей степени из всех им написанных.

В конце «перестройки» в 1990 году, дождавшись, когда в СССР начнется публикация «Архипелага ГУЛАГ», Солженицын печатает публицистическое эссе «Как нам обустроить Россию?», представляющее развернутую политическую программу писателя. Она строилась на двух основных идеях. Первая – создание в условиях неизбежного развала СССР «Российского союза» из РСФСР, Украины, Белоруссии и Казахстана, который бы позволил смягчить надвигающуюся катастрофу и сохранить нерасколотым подавляющее большинство русского народа. Вторая идея – создание повсеместного самоуправления, опирающегося на местную общественную инициативу и позволяющую сформировать эффективную систему власти, сочетающую сильную центральную вертикаль с горизонталью «земщины». Однако время, когда к писателю прислушивались, было безнадежно упущено. Инициатива к тому моменту была прочно перехвачена либеральными и национал-сепаратистскими силами. Распад СССР пошел по наихудшему сценарию, когда за пределами РСФСР оказалось около 30 миллионов русских. О подобии земского самоуправления мы, задавленные бюрократическим прессом.

можем и сейчас только мечтать.

В 1994 году Солженицын переехал из эмиграции в Российскую Федерацию. К этому моменту ельцинский режим стабилизировался. Триумфального возвращения не получилось, писатель к тому времени совершил ряд несомненных ошибок, которые сильно подорвали его влияние на русское общественное мнение. Он слишком долго молчал, слишком долго «выдерживал паузу» с возвращением на Родину, слишком безоговорочно поддержал Ельцина в августе 1991 и в октябре 1993 года, ошибочно видя в этих событиях только лишь подавление рудиментов коммунистического режима, сыграло свою негативную роль и нежелание Солженицына налаживать связи со складывающимся тогда патриотическим движением.

Новой номенклатуре не составляло особого труда во второй половине 90-х гг. «нейтрализовать» идейное воздействие на русское общество быстро прозревающего от «антикоммунистических» иллюзий писателя. Начинается травля Солженицына со стороны либералов и коммунистов. Ему перекрывают возможность выступлений на российском телевидении, выступление в Госдуме (1994) сопровождалось тихой обструкцией. Солженицын переходит к оппозицию к олигархическому режиму. В 1998 году он демонстративно отказывается принять орден Андрея Первозванного от Ельцина и выпускает резко обличительную книгу «Россия в обвале», в которой подвергает сокрушительной критике все основные аспекты политики системных либералов. В 2001-2002 гг. выходит книга «200 лет вместе», посвященная русско-еврейским отношениям. Это произведение органично вписывается в многотомье «Архипелага» и «Красного колеса», являясь в какой-то мере историческим комментарием к этим его основным произведениям. В целом же в нулевые годы литературная и общественно-политическая активность писателя постепенно снижалась. 3 августа 2008 г. Солженицын скончался.

Свои главные жизненные задачи Солженицын выполнил и выполнил успешно. Он внес огромный вклад в избавление страны от коммунистического режима и, главное, сделал чрезвычайно многое для превращения советских людей в русских. Его основные произведения стали частью национального культурно-исторического канона, необходимого для возрождения русского самосознания и укрепления нашего цивилизационного суверенитета. Его призыв – «Жить не по лжи» - ни в коем случае нельзя отдавать либералам, мы, русские патриоты, сейчас должны избежать соблазна поддаться национал-большевистскому мороку и невольно подыграть на волне начинающегося нового кризиса в отношениях власти и общества либерально-западническим силам, стремящимся к новому и окончательному разрушению России.

Солженицын актуализируется с каждым днем.