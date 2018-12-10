Запрещенные вещества нашли у москвича в Котельниках

Как передают в областном управлении МВД, более шестисот граммов различных наркотиков обнаружили полицейские у жителя столицы в подмосковных Котельниках.

"У мужчины нашли три пакета с порошком. Экспертиза установила, что в них было полкилограмма соли и по 50 граммов кокаина и МДА", - рассказали в главке. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.