Путин поддержал перенос столицы ДФО во Владивосток

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, поставив свою резолюцию на соответствующем документе.

Инициатором переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток является врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. «Владивосток – это восточные ворота страны. Город неоднократно становился площадкой для международных форумов с участием глав зарубежных государств. Статус столицы принесет региону дополнительные материальные ресурсы и должное внимание со стороны властей», - заявлял Кожемяко.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал ранее, что дискуссия о переносе столицы ДФО ведется уже давно, есть разные точки зрения на этот вопрос, но факторов в пользу переноса достаточно много.

Сегодня стало известно, что Владимир Путин поставил свою утвердительную резолюцию на документе с предложением о переносе столицы ДФО во Владивосток, сообщает РБК.