МЧС Краснодарского края предупредило о лавиноопасности в горах

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о повышенной лавиноопасности в горных местностях региона и призвало жителей и гостей края к осторожности.

«Экстренное предупреждение по лавиноопасности с 11 по 14 декабря 2018 года. По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в период с 18.00 мск 11 декабря до 18.00 мск 14 декабря в горах Краснодарского края выше 2000 метров лавиноопасно», - сообщила пресс-служба ведомства.

В МЧС по Краснодарскому краю призывают жителей и гостей региона быть осторожными и не рисковать своей жизнью и здоровьем, сообщает РИА Новости.