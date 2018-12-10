В Финляндии обвинили Россию и Китай в хакерстве и шпионаже

Финские спецслужбы (полиция безопасности SUPO) опубликовали отчет об угрозах. В числе стран, которые являются источником опасности в сфере компьютерных технологий, названы Китай и Россия.

Россия упоминается в контексте сотрудничества с компаниями, связанных с энергосектором. Китай интересует сфера разработки товаров. Общим направлением интереса зарубежных (для Финляднии) разведчиков являются политика и технологии.

Впрочем, особой конкретики в отчете нет. Упоминается лишь, что на территории Финляндии постоянно находятся десятки сотрудников иностранных спецслужб. Кроме того, ежегодно в эту страну прибывают (тоже десятки) агентов для конкретных заданий.