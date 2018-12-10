Эксперт предупредил россиян об эпидемии ВИЧ

Россия по итогам 2017 года заняла первое место среди стран Европы по числу заражений ВИЧ, как сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Это можно только объяснить тем, что у нас продолжается эпидемия ВИЧ-инфекции. Она началась среди наркопотребителей, а теперь перекидывается на основное население. Мы обнаруживаем порядка 100 тысяч новых случаев заражения в год. Из них меньше половины связаны с употреблением наркотиков. То есть больше 50 тысяч зараженных получили инфекцию через половые контакты с женщинами и мужчинами. Процент заразившихся гомосексуалистов совсем небольшой (2%), но эпидемия идет и в этой группе», - заявил руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Об этом сообщает НСН.

Также, как пишет интернет-журнал Мои года, вирус распространяется среди людей с нарушениями слуха. Так, в Иркутской области их насчитывается около 18 тысяч.