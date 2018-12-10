В социальных сетях появилась душераздирающая история о простом человеческом отношении людей друг к другу в наше неспокойное и нелёгкое время. История могла бы запросто попасть на перо О'Генри, который так много написал душевных рассказов о маленьком человеке в жестоком американском обществе.



Так вот, в холодный зимний день зашёл автор той истории в одно кафе на Новинском бульваре. Во главе небольшой очереди на кассу стояла неприметно и даже бедно одетая для этого фешенебельного района бабушка. Она попросила у официанта стакан горячей воды, поскольку очень замёрзла. Поначалу очередь наблюдала, как отреагирует сотрудник общепита. Но после того, как бабушке заварили чаю, насыпали целый пакет выпечки и усадили за стол, на который подали горячий суп, двое молодых парней стали возмущаться, почему это тут обслуживают всякую шушеру.



Официант отказался выполнять их заказ. Молодые люди позвали старшего менеджера. А тот просто выставил эту шушеру на улицу. Вот уж они не смогли понять, что шушера у них не в их внешнем обличье, а в их душе. Простые люди всегда отличались добротой друг к другу, и особенно к тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Ведь все под Богом ходим.



