Исполнитель роли Голлума Энди Серкис спародировал Терезу Мэй

Актер Энди Серкис, исполнивший роль Голлума в кинотрилогии «Властелин колец», блестяще повторил знаменитый монолог своего персонажа в образе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Толкиновский персонаж, как известно, страдал раздвоением личности, и две его ипостаси – «хороший» Смеагорл и «плохой» Голлум регулярно устраивали словесные перепалки между собой. В пародии на британского премьер-министра Энди Серкис повторил эпизод этой «внутренней битвы»: Тереза Мэй в двух лицах размышляет о плюсах и минусах выхода Великобритании из Евросоюза, а вместо «моя прелесть» упоминается «мой Брексит».

«Мы возвращаем контроль – деньги, границы, законы, голубые паспорта! – Нет, это вредит народу, делает их бедными! – Но я нашла его, я договорилась! Мы хотим это, мы должны это сделать! – О`кей, о`кей, мы спросим людей, хотят ли они этого, а потом… – Нет! Тупые, хитрые, желающие остаться – они разрушают его! – Но народ – это наши друзья! – У тебя нет друзей! – Хозяин – мой друг! – У тебя нет друзей! Никто тебя не любит!» - произносит актер в эмоциональном монологе.