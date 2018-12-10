Кубань

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Подвиги героев – в наших сердцах

10 декабря 2018, 17:20 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Подвиги героев – в наших сердцах

В Краснодаре состоялся митинг, посвященный Дню Героев Отечества. В торжестве участвовали ветераны, представители общественных и молодежных организаций.

В числе почетных гостей – Герой Российской Федерации, генерал-майор Сергей Борисюк, Герой Российской Федерации, председатель комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества, председатель Совета ветеранов края Евгений Шендрик, депутаты – Андрей Горбань, Андрей Булдин, Сергей Орленко, Сергей Жиленко, Эдуард Кузнецов, Андрей Сигидин, Евгения Шумейко, первый заместитель главы города Сергей Васин.

По традиции акция памяти прошла в сквере имени маршала Г.К. Жукова, возле Мемориальной арки «Ими гордится Кубань». На плитах мемориала высечены имена более чем 500 жителей края – Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев Российской Федерации, а также Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

Накануне праздника героев поздравил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

«Ваш ратный подвиг всегда будет примером истинного патриотизма и любви к Родине для подрастающего поколения россиян. В этот памятный день желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, успехов во всех начинаниях, мира и добра», - говорится в поздравлении главы кубанского парламента.

Почтить память героев на митинг пришли более тысячи человек.

В завершении мероприятия участники митинга возложили цветы к Мемориальной арке.

Напомним, День Героев Отечества – памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря. В этом году торжества проводятся уже в 11-й раз.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//Новости СМИ2

Подвиги героев – в наших сердцах

Подвиги героев – в наших сердцах 17:20

В Краснодаре состоялся митинг, посвященный Дню Героев Отечества. В торжестве участвовали ветераны, представители общественных и молодежных организаций. >>
За мир и дружбу всех, кто живет на Кубани

За мир и дружбу всех, кто живет на Кубани 07.12 18:25

В Краснодаре прошел 15-й краевой фестиваль национально-культурных общественных объединений региона «Венок дружбы народов Кубани». >>
Депутаты ЗСК поздравили кубанских нотариусов

Депутаты ЗСК поздравили кубанских нотариусов 07.12 18:24

В Краснодаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию образования Нотариальной палаты Краснодарского края. По поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко с этим знаменательным событием кубанских нотариусов поздравил председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань. >>
Гонки без правил

Гонки без правил 06.12 10:06

Борьба за автодром «Белая стрела» в Краснодаре — образец использования общественного мнения в отстаивании личных интересов. Интернет-сообщество гудит: «Автодром „Белая стрела” под угрозой закрытия», „Не дадим свершиться беспределу!”, „Все на защиту автодрома!”. >>
Переполнена чаша терпения. Беззаконию надо поставить заслон!

Переполнена чаша терпения. Беззаконию надо поставить заслон! 06.12 10:04

На этой неделе указом президента России известный московский адвокат Шота Горгадзе включен в состав Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Кубанцы хорошо знают Шоту Олеговича по делам: вот уже несколько лет он отстаивает права жителей станицы Нововеличковской Динского района и работников АО «Колос». >>
Кубань ждет на отдых круглый год

Кубань ждет на отдых круглый год 06.12 10:02

Горы и море, вулканы и заповедники, памятники археологии, культуры и истории, уникальные минеральные воды и грязи, лыжные трассы, дайвинг и детские лагеря — всё это курорты Краснодарского края. Что позволит им к 2030 году достичь мирового уровня и стать всесезонными, винтервью еженедельнику «Аргументы недели» рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди. >>

//Новости МирТесен



Нужен ответственный подход

Нужен ответственный подход 06.12 10:01

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин провел личный прием граждан. На встрече с жителями Кубани заместитель главы региона рассмотрел вопросы, связанные с предоставлением земельных участков многодетным семьям. >>
И вновь курорты бьют рекорды

И вновь курорты бьют рекорды 06.12 09:57

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и призеров краевого конкурса лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп-2018» с рекордным уровнем турпотока. >>
Полезный опыт

Полезный опыт 06.12 09:53

На Кубани будут применяться финские технологии переработки мусора. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Микко Хаутала. >>

//Новости СМИ2

Спасибо за ответственность и кропотливый труд

Спасибо за ответственность и кропотливый труд 06.12 09:52

Министр финансов Краснодарского края Сергей Максименко поздравил от аудиторов и бухгалтеров края с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие состоялось в концертном зале Краснодарской краевой филармонии имени Г. Ф. Пономаренко. >>
Надежный партнер для бизнеса

Надежный партнер для бизнеса 06.12 09:52

В ходе встречи губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и председателя Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Евгения Титова была достигнута договоренность о поддержке кубанских предпринимателей в части кредитования. >>
Дольщиков не слышат…

Дольщиков не слышат… 06.12 09:50

Ситуацию с заключением под стражу руководителя краснодарской фирмы-застройщика — ООО «УДП» Алексея Волгина иначе как абсурдной не назовешь. В отношении него в мае этого года сотрудники отдела полиции Центрального округа СУ УМВД России по г. Краснодару возбудили уголовное дело. >>
Зорик Садоян: «Хочу быть нужным людям…»

Зорик Садоян: «Хочу быть нужным людям…» 06.12 09:50

Зорика Садояна второй раз избирают депутатом городской Думы. Он возглавляет комитет по местному самоуправлению, который принимает участие в решении практически всех вопросов, касающихся жизни столицы Кубани. В его избирательном округе №27 проживает около 18,5 тысячи человек, и большинство из них знает своего депутата в лицо. >>
Парламентарии подписали соглашение о сотрудничестве

Парламентарии подписали соглашение о сотрудничестве 05.12 22:05

Делегация Законодательного Собрания Краснодарского края во главе со спикером ЗСК Юрием Бурлачко с рабочим визитом побывала в Санкт-Петербурге. >>
Выполнить запрос на квалифицированные кадры для АПК

Выполнить запрос на квалифицированные кадры для АПК 05.12 22:04

Постоянные комитеты ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи и по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию провели по поручению спикера Законодательного Собрания Юрия Бурлачко совместное выездное заседание. >>

//Новости ADWILE

Решение проблем в ТЭК – на контроле депутатов ЗСК

Решение проблем в ТЭК – на контроле депутатов ЗСК 05.12 22:03

Председатель комитета ЗСК по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель провел заседание рабочей группы, посвященное вопросу готовности систем жизнеобеспечения к отопительному сезону 2018-2019 гг. на территории ряда муниципальных образований Краснодарского края. >>
Избавить Краснодар от пробок

Избавить Краснодар от пробок 05.12 22:02

В краевом парламенте по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось заседание рабочей группы комитета по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства, в рамках которого прошла презентация предлагаемых мэрией Краснодара мероприятий по борьбе с пробками в краевой столице. >>
Знание рубль бережет

Знание рубль бережет 05.12 16:12

Ассоциация «Южный региональный центр Финансового просвещения населения» и Краснодарская краевая общественная организация «Правовой ликбез» провели круглый стол на тему профилактики участия жителей Кубани в финансовых пирамидах. >>
Создать возможности для трудоустройства

Создать возможности для трудоустройства 05.12 10:30

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание, на котором обсуждали меры по квотированию рабочих мест для отдельных категорий граждан. >>
По силам - решение любых задач

По силам - решение любых задач 04.12 13:02

Вице-спикер кубанского парламента Сергей Усенко по поручению председателя ЗСК Юрия Бурлачко принял участие в церемонии награждения лучших работников ветеринарной службы Краснодарского края. Посвященное им мероприятие состоялось в КубГАУ. >>
Профессиональные успехи педагогического вуза

Профессиональные успехи педагогического вуза 04.12 13:02

По поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко депутаты кубанского парламента приняли участие в мероприятии, посвященном празднованию 95-летия Армавирского государственного педагогического университета. >>

//Новости партнеров

Сотрудники «Азов-Сити» не должны остаться без работы

Сотрудники «Азов-Сити» не должны остаться без работы 04.12 13:01

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел совещание, посвященное ситуации вокруг игорной зоны «Азов-Сити». >>
Нацеленность на результат

Нацеленность на результат 04.12 13:00

По поручению главы парламента Юрия Бурлачко председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями, председатель Совета молодых депутатов Кубани Александр Поголов проводит серию выездных отчетных собраний советов молодых депутатов >>
Спасти зеленые легкие Кубани

Спасти зеленые легкие Кубани 04.12 12:59

На 15-м пленарном заседании депутаты ЗСК приняли обращение к главе Минприроды РФ с просьбой принять неотложные меры по ликвидации в лесах очагов инвазивных вредителей. >>
Куда идёт мировой капитал и как на этом заработать?

Куда идёт мировой капитал и как на этом заработать? 30.11 14:52

04 декабря 2018 в 16:30 состоится важнейшее событие в сфере финансов и инвестиций в Краснодаре - финансовая конференция «Куда идёт мировой капитал и как на этом заработать?». >>
Большой шаг к развитию органического земледелия

Большой шаг к развитию органического земледелия 30.11 12:00

Третьего декабря будет отмечаться Международный день борьбы с пестицидами. В его преддверии председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий БУРЛАЧКО дал комментарий о принятых для регулирования этой сферы законотворческих документах: >>
Умереть до…

Умереть до… 29.11 12:30

Об аварии в Северском районе, когда три человека пострадали, а одна женщина погибла, мы писали уже дважды. Эта публикация вызвана поворотом событий, о котором никто не мог предположить: по данным экспертизы, гражданка, которая считалась погибшей в этом ДТП, на момент столкновения была… мертва. >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры