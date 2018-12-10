Подвиги героев – в наших сердцах

В Краснодаре состоялся митинг, посвященный Дню Героев Отечества. В торжестве участвовали ветераны, представители общественных и молодежных организаций.

В числе почетных гостей – Герой Российской Федерации, генерал-майор Сергей Борисюк, Герой Российской Федерации, председатель комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества, председатель Совета ветеранов края Евгений Шендрик, депутаты – Андрей Горбань, Андрей Булдин, Сергей Орленко, Сергей Жиленко, Эдуард Кузнецов, Андрей Сигидин, Евгения Шумейко, первый заместитель главы города Сергей Васин.

По традиции акция памяти прошла в сквере имени маршала Г.К. Жукова, возле Мемориальной арки «Ими гордится Кубань». На плитах мемориала высечены имена более чем 500 жителей края – Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев Российской Федерации, а также Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

Накануне праздника героев поздравил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

«Ваш ратный подвиг всегда будет примером истинного патриотизма и любви к Родине для подрастающего поколения россиян. В этот памятный день желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, успехов во всех начинаниях, мира и добра», - говорится в поздравлении главы кубанского парламента.

Почтить память героев на митинг пришли более тысячи человек.

В завершении мероприятия участники митинга возложили цветы к Мемориальной арке.

Напомним, День Героев Отечества – памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря. В этом году торжества проводятся уже в 11-й раз.