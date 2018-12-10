Придумано средство обезопасить Крымский мост от атак враждебной России Украины

Отечественный эксперт Семен Багдасаров придумал способ обезопасить Крымский мост от атак враждебно настроенной к России Украины. Соответствующее заявление аналитик сделал в телевизионном эфире.

Как отметил Багдасаров, принявший участие в одном из ток-шоу канала «Россия-1», вероятность того, что Киев решит осуществить террористическую атаку в отношении моста, крайне высока. По словам эксперта, РФ не может рисковать своей национальной безопасностью, поэтому ей следует пойти на радикальные шаги. Россия должна прекратить пускать в Азовское море все украинские корабли, в том числе и торговые, полагает Семен Багдасаров. Он добавил, что данная часть Мирового океана к соседнему государству «никакого отношения не имеет».

Ранее сегодня сообщалось, что в экспертном сообществе раскрыли выгоду властей Соединенных Штатов от «большой военной провокации» на Украине.