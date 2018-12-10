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Глава Свердловской области упразднил департамент Ольги Глацких
10 декабря 2018, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании регионального министерства образования и молодежной политики, якобы из-за отказа Ольги Глацких увольняться с работы.
Ольга Глацких является руководителем областного департамента молодежной политики. Она была отстранена от должности на время проведения служебной проверки после скандального заявления «государство не просило вас рожать», адресованного молодежи. По замыслу свердловского губернатора, этот департамент войдет в состав министерства образования и молодежной политики, то есть перестанет быть самостоятельным ведомством. «Будем работать не числом, но умением», - прокомментировал Евгений Куйвашев свое решение.
Со слов источника в свердловской областной администрации, такое решение было принято после того, как Ольга Глацких отказалась писать заявление об увольнении по собственному желанию после скандала. По закону о государственной и муниципальной службе других способов уволить чиновницу нет, поясняет издание Znak.com.
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