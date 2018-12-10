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Дизайнер: Как лучше украсить елку

10 декабря 2018, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Дизайнер: Как лучше украсить елку
Фото: pixabay.com

Дизайнер-декоратор Анна Якупова рассказала, как украсить самый яркий символ Нового года.

"Я все-таки за традиционную елку, зеленую, с классическими игрушками. Для меня Новый год – это очень домашний, семейный праздник", - отметила эксперт. Об этом сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.

Так как символ наступающего 2019 года – желтая земляная  свинья, то не будет лишним разместить ее символику на елке или на столе. 

 

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