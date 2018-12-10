Минкомсвязи утвердило график отключения аналогового телевещания
10 декабря 2018, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвердило план отключения аналогового телевещания по стране. До конца 2018 года все жители РФ получат возможность принимать бесплатно 20 эфирных телевизионных каналов в цифровом качестве.
По данным Минкомсвязи, с января по июнь 2019 года (11 февраля, 15 апреля и 3 июня) будет произведено переключение трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию информационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение, передает ТАСС.
Сообщение на экране телевизора будет отображаться неделю, после чего передатчики отключат. Согласно утвержденного графика, 11 февраля отключение аналогового сигнала федеральных телеканалов произойдет в Рязанской, Тульской, Ярославской, Ульяновской, Пензенской и Магаданской областях, в Чечне.
15 апреля аналоговый сигнал отключат в Москве, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Московской, Новгородской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, на Сахалине, в Ставрополе, в Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком автономном округе.
3 июня произойдет отключение во всех остальных субъектах России.
Переход на цифровое телевещание проводится по федеральной программе «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы».
Пользователям телевизоров старше 2012 года необходимо купить приставки DVB T2 и проверить телеприемники более позднего года выпуска на поддержку этого стандарта.