Минкомсвязи утвердило график отключения аналогового телевещания

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвердило план отключения аналогового телевещания по стране. До конца 2018 года все жители РФ получат возможность принимать бесплатно 20 эфирных телевизионных каналов в цифровом качестве.

По данным Минкомсвязи, с января по июнь 2019 года (11 февраля, 15 апреля и 3 июня) будет произведено переключение трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию информационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение, передает ТАСС.

Сообщение на экране телевизора будет отображаться неделю, после чего передатчики отключат. Согласно утвержденного графика, 11 февраля отключение аналогового сигнала федеральных телеканалов произойдет в Рязанской, Тульской, Ярославской, Ульяновской, Пензенской и Магаданской областях, в Чечне.

15 апреля аналоговый сигнал отключат в Москве, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Московской, Новгородской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, на Сахалине, в Ставрополе, в Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком автономном округе.

3 июня произойдет отключение во всех остальных субъектах России.

Переход на цифровое телевещание проводится по федеральной программе «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы».

Пользователям телевизоров старше 2012 года необходимо купить приставки DVB T2 и проверить телеприемники более позднего года выпуска на поддержку этого стандарта.