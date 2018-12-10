Дочь миллионера, пропавшую во время кругосветного путешествия, нашли мертвой

Дочь британского миллионера, пропавшую во время кругосветного путешествия в Новой Зеландии, нашли мертвой. На теле девушки обнаружены следы насильственной смерти. Полиция в Новой Зеландии выясняет обстоятельства гибели туристки из Англии.

22-летняя дочь миллионера Грейс Миллан перестала выходить на связь с родителями в субботу, 1 декабря. Родители девушки обратились в полицию. Новозеландские стражи порядка установили, что британская туристка находилась с мужчиной в отеле CityLife в Окленде.

Тело Грейс Миллан нашли утром в воскресенье, 9 декабря, спрятанным в кустах возле так называемой Живописной дороги. По версии следствия, убийца привез туда тело девушки на арендованной машине. Автомобиль позже обнаружили за 300 километров в городе Таупо на севере Новой Зеландии.

Детектив Скотт Беард сообщил, что найдено тело пропавшей британской туристки. Его еще надо обследовать.

По подозрению в убийстве дочери миллионера задержан 26-летний мужчина. Его имя полиция пока не разглашает, - пишет Daily Mail.