В Кремле допустили, что Путин приедет на прощание с правозащитницей Алексеевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин будет присутствовать на прощании с правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая ушла из жизни в субботу, 8 декабря.

Песков отметил, что похороны Алексеевой состоятся во вторник, 11 декабря. Этот день во многом будет посвящен именно правозащитной проблематике. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, не отдать дань памяти Людмиле Михайловне в такой момент было бы невозможно, передают "Известия".

Напомним, Людмила Алексеева скончалась на 92-м году жизни. Она являлась автором более сотни важных работ по вопросам прав человека.