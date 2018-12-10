Больше половины работодателей следят за своими сотрудниками в сетях

Нерепрезентативный опрос работодателей и соискателей провёл популярный сервис по поиску работы и персонала Superjob. В ходе опроса 500 работодателей и 1600 работников, выяснилось, что внимание руководства к активности своих сотрудников в соцсетях за три года увеличилось.



Сегодня этот показатель составляет 59%, в то время как три года поведением своих сотрудников в соцсетях интересовались 51% работодателей. Разглашения коммерческой тайны опасаются 37% опрошенных начальников, каждый пятый сотрудник говорит об обязанности соблюдать нормы корпоративной этики. Работодатели также запрещают троллить их, публиковать фото с места работы, в униформе. Присутствуют и всякие другие ограничения, которые некоторые даже прописывают в трудовых контрактах.



По мнению кадровых специалистов, активность сотрудников в соцсетях исходит, скорее всего, из-за недозагруженности их на работе. Это показывают и цифры - только 29% опрошенных считают, что полностью реализованы на работе. В качестве меры воздействия на эту проблему во многих компаниях ставят запрет на выход через служебные компьютеры на линейку популярных социальных сетей. Но при этом в карманах у персонала всегда есть смартфоны с мобильным интернетом, не глушить же сигнал в каждом офисе.



Если работодатели убеждены, что запретами можно создать хорошую репутацию компании, то работники, напротив, считают, что репутация создаётся из отношения компании к своим работникам, справедливого распределения нагрузки и доходов. Удовлетворённому и позитивно настроенному работнику незачем чернить своего работодателя в интернете.



