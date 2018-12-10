Госдума может запретить врачам и учителям принимать подарки кроме цветов

Госдума может запретить врачам и учителям принимать какие-либо подарки кроме цветов и канцелярии.

Директор департамента развития госслужбы Министерства труда Дмитрий Баснак рассказал, что законопроект правительство внесло в Госдуму.

Баснак уточнил, что на всех работников ряда государственных учреждений предлагается распространить "запрет на получение подарков в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе бюджетных учреждений - то есть это касается и врачей, учителей".

Чиновник отметил, что распространенная у пациентов практика отблагодарить врачей коньяком является сомнительной. "Минздрав России неоднократно предупреждал, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью, поэтому дарить врачу бутылку коньяка в целом сомнительно", - цитирует Баснака РИА Новости.

В настоящее время для учителей и врачей действует статья 575 Гражданского кодекса, в которой прописано, что работникам культуры, образования, здравоохранения нельзя дарить подарок дороже трех тысяч рублей. Соответственно, если законопроект будет принят, вообще нельзя будет дарить подарки, кроме цветов, канцелярской печатной продукции или ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения, награды от работодателя или вышестоящей организации.