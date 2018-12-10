Анатолия Литовченко назначили замглавы МКС

Южноуральский депутат госдумы Анатолий Литовченко назначен замглавы Уральского Межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России». Напомним, что руководитель организации - Иван Квитка - чуть ранее стал куратором региональных и муниципальных выборов в грядущем году.

Кадровые перестановки прошли по уровню компетенций специалистов. Генсовет пополнился 72 новыми членами, 68 было исключено. Подробнее о том, как происходила ротация кадров, читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".