Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУ

Вице-адмирал Игорь Костюков назначен на должность начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС (ГРУ). До этого времени Костюков временно исполнял должность начальника главка военной разведки.

Врио начальника ГРУ он был назначен после кончины прежнего начальника ГРУ генерал-полковника Игоря Коробова, который скончался 21 ноября.

Костюков родился 21 февраля 1961 года. Он выпускник Военно-дипломатической академии Минобороны. По окончании вуза он служил по линии военного атташата, затем в ГРУ. Коробов принимал участие в руководстве военной операцией в Сирийской Арабской Республике. В 2017 году ему было присвоено звание Героя России.