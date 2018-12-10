На Донбассе СБУ не пустила на Украину мариупольского митрополита УПЦ МП

Донецкая епархия уже выразила возмущение. Украинские спецслужбы не пустили митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата на территорию Украины.

Митрополит Илларион направлялся в один из монастырей для участия в религиозных торжествах. При пересечении линии разграничения на пункте пропуска «Новотроицкое» священника остановили сотрудники СБУ. Они запретили ему проезд.

«Без указания объективных на то причин право митрополита Илариона на пересечение линии разграничения (так называемый электронный пропуск в соответствующей базе СБУ) было аннулировано», — сообщается на сайте Донецкой епархии: «Единственная «причина» возникновения такой ситуации, по словам сотрудника Службы Безопасности Украины на КПВВ «Новотроицкое», оказалась предельно простой и издевательски безосновательной: «…особое распоряжение из Киева…».