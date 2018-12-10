Эксперты предупредили, что некоторые сладкие подарки могут навредить детям

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать сладкие новогодние подарки для детей. Согласно последней информации, некоторые лакомства могут представлять опасность для здоровья.

Подчеркивается, что родители должны отдавать предпочтения тем изделиям, в составе которых содержится наименьшее количество пищевых добавок, масел и консервантов. Кроме того, следует помнить, что арахис и ядра абрикосовой косточки способны вызвать сильную аллергию, поэтому их использование в питании несовершеннолетних не рекомендуется.

Также эксперты не советуют давать детям леденцовую карамель и изделия, содержащие алкоголь, поскольку они могут нанести вред здоровью.