Последний подельник Бандеры перед смертью дал сенсационное интервью

Фрагмент уникального интервью с правой рукой Бандеры генералом Василием Куком, записанным незадолго до его смерти, опубликовал на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов.



В этом материале бандеровец в очередной раз подтверждает страшные факты о беспределе отрядов головорезов, их прямой связи с фашистами. Не без гордости Кук говорит о том, что отрядами повстанцев во время Великой Отечественной войны проведено 87571 операция, в которой было убито 110 тыс. человек.



Он подтвердил, что у Бандеры была договорённость с Вермахтом о подготовке батальона, который будет воевать против СССР. Только в 1944 году против советских войск на стороне гитлеровских оккупантов эти псевдопатриоты Украины совершили 6495 диверсий, во время которых погибли десятки тысяч их соотечественников.



С приходом новых властей Украины не прекращаются попытки отмыть кровавый мундир Бандеры. Политологи объясняют путаницу, возникшую с тем, что головорезы прикрываются своим участием в войне против немцев и даже получают льготы ветеранов тем, что формально они находились в немецких лагерях под видом военнопленных, где проходили боевую подготовку, а реально помогали фашистам уничтожать свой народ.



