Трампу грозят импичментом за молчание о сексе

Американский конгресс может инициировать импичмент Дональду Трампу. Об этом сообщил телеканал CNN.

С заявлением о возможности в телевизионном эфире выступил член юридического комитета Палаты Представителей Джеррольд Надлер. Отставка президента США может быть инициирована, если будет доказано, что Трамп лично отдал распоряжение своему адвокату Майклу Коэну заплатить двум моделям за молчание об интимной связи.

Секс-скандал разгорелся в пятницу. Федеральные прокуроры направили в суд Нью-Йорка целый пакет документов. Заявляется, что в них содержатся доказательства тайной сделки, в ходе которой адвокат Трампа заплатил двум женщинам за молчание о сексе с его патроном. Якобы такое распоряжение отдал непосредственно Дональд Трамп.

Вся загвоздка в этом самом распоряжении. Пока считается, что это лишь предположение. Однако, если в суде будет доказано, что Трамп действительно распорядился заплатить за молчание, для конгресса это станет основанием для отставки президента.

«Такие нарушения влекут за собой импичмент, потому что они были совершены, когда президент еще не был президентом и были совершены таким образом, что он получил государственный пост обманным путем», — заявил Джеррольд Надлер.

Как здравомыслящий человек, Надлер намекнул, что проступок Трампа несерьезный. Но потом в нем заговорил истинный демократ (в США они главные конкуренты республиканцев, в число которых входит Трамп), и Надлер тут же масштабировал шалость в преступление вселенского масштаба: «Все эти обвинения и заявления рисуют картину гораздо более масштабного заговора, который включает незаконные выплаты, противоправные попытки повлиять на избирательную кампанию, попытки россиян повлиять на кампанию и ложь президента в течение целого года о его бизнесе с россиянами».