Супруга футболиста Мамаева Алана сделала важное заявление

Нелегкие дни переживает супруга футболиста Павла Мамаева Алана. Помимо того, что муж оказался в заключении после драки в Москве, так она еще узнала о его любовнице. У Павла Аланы Мамаевой растут двое маленьких детей.

Женщина, несмотря на навалившиеся трудности, хочет сохранить семью. На прошлой неделе 6 декабря Тверской суд Москвы продлил арест футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина на два месяца. Мамаев и Кокорин сидят в СИЗО "Бутырка".

Супруга полузащитника "Краснодара" выразила поддержку своему мужу Павлу. Алана после участия в программе НТВ "Центральное телевидение" опубликовала кадр в Инстаграм и написала: "Спасибо всем за поддержку. Я хочу, чтобы наша семья прошла это испытание и этот ад наконец-то закончился. Он мой муж, он мне всегда нужен, и вместе мы поднимемся с нуля".

Ранее Алана хотела развестись с мужем из-за его измены. Она говорила, что муж избил человека в Москве, защищая свою любовницу. С любовницей Павел якобы познакомился в борделе. После секса с девушкой за деньги, он влюбился в нее по-настоящему.

Алане он говорил, что любит и ее, и любовницу. Мамаева ощущала себя в гареме.

Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин находятся в СИЗО с начала октября. Драка случилась 8 октября в кафе, где они завтракали, и на парковке. В результате инцидентов пострадали три человека.