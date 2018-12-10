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В МВД рассказали, какие ПДД чаще всего нарушают автомобилисты
10 декабря 2018, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]
В МВД рассказали, какие правила дорожного движения (ПДД) чаще всего нарушают автомобилисты.
По данным ведомства, к самыми распространёнными в 2017 и 2018 годах относятся следующие нарушения: превышение установленной скорости движения, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика.
Кроме того, автомобилисты часто нарушали правила расположения своего автомобиля на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, не соблюдали требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, - передает RT.
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