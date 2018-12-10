Печальные последствия гаджетозависимости у детей

Учёные в течение многих лет проводили наблюдения за увлечённостью детей смартфонами, планшетами и другими продвинутыми электронными гаджетами, и пришли к неутешительным выводам - мы теряем подрастающее поколение.



Современный подросток уже не может провести всего лишь один день без телефона. У него выработалась постоянная потребность пролистывать ленты в соцсетях, общаться со сверстниками, искать ответы на вопросы в интернете. Себя и окружающий мир дети познают через интернет посредством смартфона. Роль родителей в этом процессе сводится к минимуму. Физическая близость к своим детям не обеспечивает их духовной общности, поскольку детям нужно живое общение с родителями, диалог, а не уставшие папа и мама, бездыханно лежащие на диване и что-то бухтящие о морали жизни.



Если раньше, до 80-х годов, родители воспитывали своих детей в духе самоотверженности, мол, я - последняя буква алфавита, то теперь даже в названии смартфонов от Apple неизменно присутствует буква I - я. Не в смысле - я главный, а самопознания через интернет, что современные подростки и делают. Врачи и социологи констатируют, что дети мало общаются со сверстниками и практически не испытывают такой потребности, но если отобрать у них гаджет, то, как у наркоманов, они ощущают потерянность, грусть, панику. Они не знают, чем себя занять.



Врачи установили, что в результате малоподвижного образа жизни у подростков стала наблюдаться хрупкость костей. Да вообще страдает качество жизни. Для них это - последняя модель смартфона, а для общества - нездоровые, апатичные дети. Кроме того, гаджеты представляют и прямую опасность - людей убивает током в ванной, подростки падают в открытые люки, безмерно доверяют интернету, не понимают, что там могут быть и плохие люди - и всё это из-за смартфонов и планшетов.



Общество бьёт тревогу: детей надо спасать. Больше общаться с ними, устанавливать дружеские отношения, искать общие интересы, увлечения, занятия, вместе гулять, словом всё хорошо, чтобы уменьшить зависимость ребёнка от смартфона.



