В Челябинске мать школьника обвиняет в травле сына одноклассниками директора

В Челябинске конфликт в школе предстоит разобрать сотрудникам аппарата уполномоченного по правам ребенка. Мама ученика шестого класса написала в соцсети о травле сына одноклассниками. Мальчик учится в челябинской школе № 47.

По словам женщины, мальчик долго скрывал от родителей, что дети его обижают. И мать уже сама заметила, что ее ребенок возвращается из школы в грязной куртке с отпечатками ботинок, а иногда на школьной форме даже видны следы от плевков.

Екатерина написала в соцсети: "Если я или мой сын погибнет, в смерти прошу винить директора школы № 47". Она уточнила что конфликт между ее сыном и одноклассниками начался после перехода в новый класс на четвертом году обучения.

Директор школы Елена Иванова уточнила, что мать отказалась от взаимодействия ее сына со школьным психологом и сама не приходила в учебное заведение для решения вопросов, - сообщает URA.RU.

Директор уверяет, что родительница считает, что "нужно изъять детей, которые якобы обижают ее сына".

По данным портала 74.ру, после драки в школе мальчик оказался в больнице. Администрация школы в очередной раз пригласила его родителей на встречу.