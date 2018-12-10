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Энергетики продолжают расчищать охранные зоны ЛЭП Челябинска
10 декабря 2018, 07:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Энергетики «МРСК Урала» рассказали о том, какие работы продолжают проводиться в охранных зонах ЛЭП 110 кВ в городской черте Челябинска.
В декабре ведутся плановые работы по расчистке охранных зон воздушных линий электропередачи (ВЛ) 110 кВ «Новоградская – Шершневская» и «Шагол – Новоградская» - они идут по территории кладбища «Градское». Здесь специалисты сформируют кроны только тех деревьев, которые реально угрожают надежности электроснабжения и электробезопасности посетителей. Кроме того, будут вырублены и сухостои.
Все работы проведут осторожно, чтобы не повредить памятники и оградки. Отметим, что разросшиеся деревца могут повредить провода, а данные линии являются важнейшими линиями челябинского энергоузла и питают северо-западные районы Челябинска, где живут несколько сотен тысяч человек.
Добавим, что такие работы проводятся каждый год во всех районах областного центра. После расчистки территории производится вывоз и утилизация древесных остатков. Так, к примеру, в границах охранной зоны воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ «ТЭЦ 4 - Шагол - СЗК» и ВЛ 10 кВ «Пиковая котельная» (г. Челябинск) - в районе «Парковый-2» деревья и кусты должны быть удалены согласно «Правилам технической эксплуатации энергообъектов». Этот технологический «коридор» был построен в начале 50-х годов прошлого века, в промзоне, задолго до начала строительства жилья. Здесь также нельзя выгуливать собак, собирать ягоды и грибы.
Охранная зона составляет 20 метров – для ВЛ 110 кВ и 10 метров – для ВЛ 1кВ- 20кВ.
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