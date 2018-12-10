СИПРИ: Россия занимает второе место в мире по продажам оружия, первое - США

Эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) опубликовали доклад, в котором указано, что Россия вышла на второе место в мире по продажам оружия. На первом месте - США. Отчет составлен по показателям 2017 года.

Эксперты СИПРИ сделали вывод, что Россия впервые с начала 2000 годов вышла на второе место в мире по продажам вооружений.

Доля России в общем объеме топ-100 производителей оружия составила в 2017 году 9,5%. По сравнению с 2016 годом продажи главных российских компаний возросли на 8,5% до $37,7 млрд. В топ-100 включены 10 российских компаний.

Старший научный сотрудник СИПРИ Симон Веземан подчеркнул, что с 2011 года российские компании значительно увеличили объемы продаж выпускаемых ими вооружений, - передает РИА Новости. Увеличение продаж в прошлом году было отмечено у восьми из девяти российский компаний из рейтинга, - передает ТАСС.

США являются лидером по продаже оружия. Американских компаний в 2017 году в топ-100 насчитывалось 42. Они опережают по объему продаж, который составил $226,6 млрд или 57% от общего объема. Пять из этих компаний вошли в топ-10.