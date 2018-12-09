Правозащитник Пономарёв попросил отпустить его на похороны Людмилы Алексеевой

Правозащитник Лев Пономарёв обратился в Тверской суд Москвы. Пономарёв попросил суд прекратить административный арест в связи с возникновением исключительно тяжёлых личных обстоятельств — смерти близкого человека. 8 декабря скончалась известная правозащитница Людмила Алексеева. В Москве умерла правозащитница Людмила Алексеева

Пономарёв отметил, что долгое время сотрудничал с Людмилой Алексеевой в Московской Хельсинской группе.

Людмила Алексеева умерла в больнице на 92-м году жизни. Гражданская панихида и похороны пройдут во вторник, 11 декабря. Глава СПЧ Михаил Федотов сообщил, что прощание с Алексеевой пройдёт в Цетральном доме журналиста в Москве 11 декабря с 10 до 13 часов.

"Она предпочла кремацию. Это была её воля", — сказал Федотов, добавив, что присутствовать будут только родные и близкие. Алексееву кремируют на Троекуровском кладбище. Её прах захоронят в семейной могиле, - передаёт РИА Новости.

Владимир Путин выразил соболезнования семье Людмилы Алексеевой.

77-летнего Льва Пономарёва арестовали за призыв к участию в несогласованной акции. Сначала ему дали 25 суток, затем срок наказания снизили до 16 суток.