Предприниматель Сергей Полонский поддержал Анатолия Чубайса

Предприниматель Сергей Полонский высказался в поддержку председателя правления госкорпорации "Роснано" Анатолия Чубайса, который заявил о неблагодарности российского общества к бизнесу. Чубайс считает, что в России никто не любит бизнес и предпринимателей, ни власть, ни общество. Индекс счастья – «один Чубайс»

По его мнению, "глубоко инфантильному" российскому обществу есть за что сказать спасибо бизнесу - за то, что бизнес сделал в стране. В эфире радиостанции "Говорит Москва" Полонский выступил в защиту Чубайса: "Во всем мире это очевидные вещи. То, что в России сделали из предпринимателей плохих людей, — это нонсенс. В Америке есть Илон Маск, Стив Джобс и так далее. Я в целом с ним полностью согласен".

Полонский согласен с Чубайсом, что в России "в некоторой степени люди инфанты". "....это известная история, и то, что он это озвучил и кого-то это взбеленило, ради бога, это прекрасно. Может хоть так активизируются лобные доли", — сказал предприниматель, признанный виновным в хищении более 2,6 миллиарда рублей дольщиков жилищных комплексов "Рублевская Ривьера" и "Кутузовская миля" в Москве.

По мнению Анатолия Чубайса, российский бизнес "страну отстроил", "восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия", "вернул зарплату людям", "наполнил бюджет деньгами" и "создал источники для того, чтобы "интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования".

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Анатолия Чубайса об "инфантильном" обществе, которое ни разу не удосужилось поблагодарить бизнес за все его благодеяния.