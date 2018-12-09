В Симферополе в ходе ликвидации аварии в системе горводоснабжения погиб мастер

При ликвидации аварии водовода в районе улицы Чехова погиб человек. В результате обвала на месте ремонтника засыпало землей, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщает на своей странице в Facebook директор АНО «ЖКХ контроль РК» Анатолий ПЕТРОВ. По его словам, ради устранения локальной утечки сливаются тысячи кубометров питьевой воды. Он уверен, что система городского водоснабжения безнадежно устарела.

Согласно комментариям под записью, погибший был сотрудником предприятия «Вода Крыма». Мастер службы водоснабжения пытался что-то предпринять, но его накрыло обвалом. Согласно некоторым сведениям у погибшего осталось трое детей.