Индекс счастья – «один Чубайс»

Воистину, «молчи, за умного сойдешь». Сразу два «великих государственных мужа» на минувшей недели забыли об этой истине. Один призвал россиян поклониться до земли звероподобному бизнесу, который кормит и лелеет «глубоко инфантильный» российский народ. Второй посоветовал измерять состояние экономики по «индексу счастья».

Глава Роснано Анатолий Чубайс, главный адвокат олигархата, собственно никогда и не скрывал своего презрения к народу, который даже спустя четверть века никак не может простить «рыжему черту» ограбления страны и уничтожение промышленности в 90-ые годы. Собственно говоря, эта ненависть и презрение взаимны. И когда Чубайс отправится в мир иной (дай ему бог долгих лет!) это будет всенародный праздник: «тещу хоронили, три баяна порвали».

Но это все эмоции, а вот что конкретно сказал Чубайс:

- Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно. За 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес сделал в стране! Он страну отстроил, восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия, он вернул зарплату людям, он наполнил бюджет деньгами, он создал источники для того, чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования. Это все — бизнес российский. Это все сделали те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества. Можно ли ожидать, что общество дозреет и скажет: «ой, спасибо?». Нет нельзя.

Анатолий Борисович, наверное, истинный христианин, который призывает и других жить по главной заповеди: ударили тебя по правой щеке – подставь левую. Забрали кошелек, догони грабителя и отдай ему обручальное кольцо. Поблагодари, что просто ограбили, а не убили. А если и убили, то «они просто не вписались в рынок», как говорил Чубайс ранее. Подумаешь, минимум несколько миллионов человек. Сталин вон лично миллиард расстрелял.

- По официальным данным Росстата, естественная убыль населения с 1992 года (в 1991 г. – последний прирост 104 тысячи человек) по 2010 год почти 14 миллионов, прежде всего, мужчин трудоспособного возраста. От алкогольных отравлений, убийств и самоубийств в эти годы из жизни ушло почти три миллиона человек. И тенденция продолжается. В 2017 г. – превышение смертности над рождаемостью - 130 тысяч, - подсчитал директор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, доктор социологических наук, профессор Вячеслав Локосов.

Некоторые демографы говорят, что потери еще больше, так как если спроецировать естественный прирост населения РСФСР, который с 1981 по 1991 г. составил 9,5 млн. человек на два последующих десятилетия и приплюсовать потери, то получается чудовищная цифра в 30 с лишним миллионов.

В одном из интервью Анатолий Чубайс сказал, что в своей жизни он все делал правильно и спит спокойно, с чувством выполненного долга. Счастливый человек!

Кстати о счастье. Друг и соратник Чубайса Алексей Кудрин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил одним из главных показателей небывалого подъема российской экономики сделать так называемый «индекс счастья». Но вот незадача, его подсчитывает ООН, которая в ежегодном «Всемирном докладе о счастье» за 2018 год, засунула нашу с колен встающую Родину всего-то на 59 место из 156. Рядом с Боливией, Парагваем и Косово.

Правда, эту беду вмиг исправит родной Росстат, сделав наш посконный и домотканый рейтинг, в котором мы, безусловно, займем первое место. Тем более, если за единицу измерения взять «Один чубайс».