Женщина готова выселить из дома в Москве онкобольных детей

Рак является инфекционным заболеванием и из-за опасения заразиться жительница многоквартирного дома в Москве - старшая по подъезду - решила выселить людей с диагнозом "онкология", снимающим соседние квартиры.

Жительница Москвы объявила сбор подписей против соседства с онкобольными детьми. Москвичка уверена, что раком можно заразиться. Такая точка зрения побудила женщину направить в Роспотребнадзор запрос с требованием запретить сдачу квартир людям, у которых диагностировали рак, - сообщает ФАН. Известно, что временными жильцами в доме являются семьи, приехавшие в Москву на лечение.

Теперь в доме планируется проведение информационно-разъяснительной работы. В её необходимости убеждена одна из волонтёров Наталья Машкова.