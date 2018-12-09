//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- В сети набросились на новую "Миссис Москву" Екатерину Лифшиц
- В жизни Татьяны Навка произошло радостное событие
- Пропавшая претендентка на звание «Мисс Вселенную» нашлась
- Светлана Бондарчук вышла в свет с новым возлюбленным. И это не режиссер
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Женщина готова выселить из дома в Москве онкобольных детей
9 декабря 2018, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]
Рак является инфекционным заболеванием и из-за опасения заразиться жительница многоквартирного дома в Москве - старшая по подъезду - решила выселить людей с диагнозом "онкология", снимающим соседние квартиры.
Жительница Москвы объявила сбор подписей против соседства с онкобольными детьми. Москвичка уверена, что раком можно заразиться. Такая точка зрения побудила женщину направить в Роспотребнадзор запрос с требованием запретить сдачу квартир людям, у которых диагностировали рак, - сообщает ФАН. Известно, что временными жильцами в доме являются семьи, приехавшие в Москву на лечение.
Теперь в доме планируется проведение информационно-разъяснительной работы. В её необходимости убеждена одна из волонтёров Наталья Машкова.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
//Общество
//В мире
Американские эксперты перечислили "смертоносное" оружие России
//Новости МирТесен
//Общество
Светлана Бондарчук вышла в свет с новым возлюбленным. И это не режиссер
//Общество
В Симферополе в ходе ликвидации аварии в системе горводоснабжения погиб мастер
//Новости партнеров
//В мире
В сети набросились на новую "Миссис Москву" Екатерину Лифшиц
//Общество
//Новости СМИ2
//Наука
Юная спортсменка из сборной России уронила в ванну мобильный телефон и умерла
//Общество
Шесть автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве
//В мире
ЛНР: ВСУ перебросили в Донбасс самоходные артиллерийские установки
//В мире
//Общество
Участница «Мисс Вселенная» пропала по дороге в Таиланд на конкурс красоты
//В мире
Эксперт оценил заявление главы Нацбанка Украины о выплатах по госдолгу
//В мире
Подразделения МВД Украины переведены на усиленный режим несения службы
//Общество
//В мире
Порошенко попросил УПЦ посодействовать освобождению украинских моряков
//В мире
В Совфеде оценили способности Украины создать ядерное оружие
//В мире