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Питер vs Москва: какой город достоин звания культурной столицы
9 декабря 2018, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]
Действительно ли Санкт-Петербург является культурной столицей России? В этом усомнилась финская журналистка Черстин Крунвалль. Женщина отмечает, что культурная жизнь в Петербурге находится на очень высоком уровне, но всё-таки уступает московской.
Черстин считает, что Москва символизирует "динамичное развитие, скорость, благосостояние и некоторое высокомерие", тогда как Петербург — дружелюбный мегаполис, который всё же вызывает ощущение "маленького городка", там все "немного медленнее, беднее и консервативнее", чем в столице.
Особенно журналистку позабавило то, что жителям Питера, по её мнению, "жизненно важно объяснить, что их город лучше, чем столица страны", - сообщается на сайте riafan.ru. При этом, Крунвалль не хочет обидеть ни одну из сторон. Она утверждает, что любить можно оба города, и нет необходимости выбирать между ними.
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