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Эксперт: Не вся красная икра подешевела
9 декабря 2018, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]
В России в 2018 году было поймано более 677 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Это почти в два раза больше, чем в прошлый год, как сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
«В 2018 году был рекордный улов горбуши, а не всех видов лососевых. Поэтому подешевела только икра горбуши, а не кеты, нерки, кижуча или тем более чавычи, которой добывают меньше всего и икра которой является наиболее ценной. По ней рекордного улова не было, так же как по кете, кижучу и нерке. Потребители не замечают изменения цены еще и потому, что икра, которая сейчас лежит на полках, должна сравниваться не с той, что продавалась в прошлом году в это же время», - пояснила эксперт Полина Кирова. Об этом пишет НСН.
Также, как сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv, у икры самый маленький срок хранения в холодильнике. Так что покупать икру заранее к новогоднему столу не стоит.
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