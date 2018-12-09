МЧС предупреждает москвичей о снегопаде и гололедице

Главное управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Москвичей предупреждают о мокром снеге и гололедице и просят соблюдать осторожность.

«По информации Росгидромет в течение дня и вечера 9 декабря с сохранением ночью 10 декабря в Москве ожидается снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по городу Москве.

Ведомство рекомендует водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать резких маневров и перестроений. Пешеходам советуют быть аккуратными и бдительными.