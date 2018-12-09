Охлобыстин: Третья мировая война неизбежна

Актер, режиссер и писатель Иван Охлобыстин считает, что Третья мировая война неизбежно произойдет. Однако, по его мнению, российское государство непременно справится и выстоит в этой войне.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности Третьей мировой, Охлобыстин отметил, что на его взгляд, она неотвратима: "По всем признакам, включая религиозные, она неизбежна", - сказал он.

По его словам, такого уровня агрессии, который в настоящий момент царит в мире, человечество не достигало "добрые 3-4 тысячи лет". Однако, что касается России, есть и хорошие "новости".

Охлобыстин убежден, что Россия на сегодняшний день волею множества обстоятельств - по сути своей, Третий Рим. И Четвертому - не бывать, отметил он, вспомнив пророчества старцев.

Видеозапись пресс-конференции обросла множеством комментариев в сети Интернет. Среди прочего, пользователи очень надеются, что Охлобыстин окажется плохим политическим аналитиком.



