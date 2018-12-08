Запрещенные вещества нашли у молодого человека в Ступино

Как передает пресс-служба областного главка МВД, более одного килограмма марихуаны нашли полицейские у 27-летнего молодого человека в Ступино.

«Полицейскими установлено, что мужчина вступил в преступный сговор с неизвестным, получив через закладку в лесном массиве одного из СНТ Ступино пакет из полимерного материала, который был изъят правоохранителями, в нем содержалось вещество растительного происхождения», - рассказали в главке. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.