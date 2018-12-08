Счастье россиян может оказать прямое влияние на ВВП?

Алексей Кудрин предложил учитывать при расчёте ВВП показатели, которые влияют на ощущение счастья среди граждан. Эту идею глава Счётной палаты РФ высказал на Общероссийском гражданском форуме.

"Что становится индикаторами развития страны? Это вовлеченность гражданина или все, что связано с развитием конкретного человека, - конечно, бедность, продолжительность жизни, преодоление неравенства, свобода выбора… Я как экономист как раз сегодня за то, чтобы мы дополнили валовые показатели другими", - пояснил Кудрин. Кроме того, он заявил, что экономистам нужно принимать во внимание индикаторы, отражающие уровень счастья населения, - передает ТАСС.

Согласно опросу, проведённому ВЦИОМ весной этого года, более 80% граждан России могут назвать себя счастливыми. Такое значение является максимальным за всю историю подобных измерений.