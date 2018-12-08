Разработчик прототипа "летающего такси", презентацию которого 7 декабря провели в российском инновационном центре "Сколково", назвали причину падения модели летательного аппарата. Прототип аэротакси на тест-драйве в «Сколково» упал в сугроб

Директор по развитию компании-разработчика Илья Ханыков поделился, что причиной неудачи может являться большая пауза между прогревом аппарата и его взлётом. Он также заметил, что на использование литий-ионной энергетики сильное влияние оказывает температурный режим, и добавил, что даже обычный телефон разрядится, если его оставить на холоде, - передаёт ТАСС.

Прототип аэротакси должен был пролететь около 10 метров, но сразу после отрыва от земли упал в сугроб. Разработчики утверждают, что ранее модель преодолевала большие расстояние.

Разработчики собираются для установления всех проблем "снять данные с полетного контроллера, посмотреть телеметрию, посмотреть, как отрабатывал полетный контроллер управляющие сигналы от оператора".