//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Поклонников Анны Нетребко удивило ее "бесконечное вдохновение"
- Названа первая красавица мира - победительница конкурса "Мисс мира - 2018
- Власти Испании заподозрили Шакиру в уклонении от уплаты налогов
- Актриса Виктория Исакова рассекретила свою маленькую дочку
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Разработчик прототипа "летающего такси" назвал причину падения аэротакси
8 декабря 2018, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]
Разработчик прототипа "летающего такси", презентацию которого 7 декабря провели в российском инновационном центре "Сколково", назвали причину падения модели летательного аппарата.
Директор по развитию компании-разработчика Илья Ханыков поделился, что причиной неудачи может являться большая пауза между прогревом аппарата и его взлётом. Он также заметил, что на использование литий-ионной энергетики сильное влияние оказывает температурный режим, и добавил, что даже обычный телефон разрядится, если его оставить на холоде, - передаёт ТАСС.
Прототип аэротакси должен был пролететь около 10 метров, но сразу после отрыва от земли упал в сугроб. Разработчики утверждают, что ранее модель преодолевала большие расстояние.
Разработчики собираются для установления всех проблем "снять данные с полетного контроллера, посмотреть телеметрию, посмотреть, как отрабатывал полетный контроллер управляющие сигналы от оператора".
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
Дочь британского миллионера пропала во время кругосветного путешествия
//Политика
Нарышкин призвал не верить басням: "российская разведка работает за рубежом"
//В мире
Британское правительство может потребовать отставки Терезы Мэй
//Новости МирТесен
//Общество
Десять задержанных украинских моряков воспользовались правом на звонок
//Общество
Поклонников Анны Нетребко удивило ее "бесконечное вдохновение"
//Новости партнеров
//Общество
//Общество
Чубайс обвинил "инфантильное общество" в неблагодарности российскому бизнесу
//Спорт
//В мире
Джабаров считает провокацией призыв Порошенко закрыть порты для России
//Новости СМИ2
Названа первая красавица мира - победительница конкурса "Мисс мира - 2018
//Спорт
//В мире
//Общество
Пробка образовалась из-за ДТП на пересечении Варшавки и ул.Подольских Курсантов
Эксперт: Российская экономика вряд ли вырастет к 2020 году на 2%
//В мире
Американское издание высоко оценило российский автомат ШАК-12
//Политика
В МВД прокомментировали инцидент с нетрезвой школьницей, сбившей инспектора ДПС
//Общество
Эксперт: Повышение стоимости парковки увеличит число пробок в столице
//Общество
Иконостас в школе для детей с синдромом дауна: они все учились в нашей школе...
//Общество
Психиатр: Депрессию нельзя лечить электрической стимуляцией мозга
Виталина Цымбалюк-Романовская подала на Армена Джигарханяна в суд
В Минфине заявили, что налоговую нагрузку в России не будут повышать 6 лет
//Общество
Министр труда не согласился с тем, что после 45 лет в РФ сложно найти работу