В Москве умерла правозащитница Людмила Алексеева
8 декабря 2018, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве скончалась правозащитница, одна из основателей и председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева. Правозащитница Людмила Алексеева умерла на 92-м году жизни сегодня вечером. О кончине Алексеевой говорится в сообщении Совета по правам человека при президенте в субботу, 8 декабря.
"Сегодня в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Михайловна Алексеева, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава московской хельсинкской группы", - говорится в сообщении.