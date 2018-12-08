В Москве умерла правозащитница Людмила Алексеева

В Москве скончалась правозащитница, одна из основателей и председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева. Правозащитница Людмила Алексеева умерла на 92-м году жизни сегодня вечером. О кончине Алексеевой говорится в сообщении Совета по правам человека при президенте в субботу, 8 декабря.

"Сегодня в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Михайловна Алексеева, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава московской хельсинкской группы", - говорится в сообщении.