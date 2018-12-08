Терпеть или не терпеть: право на обезболивание узаконят

Право человека на обезболивание впервые оказалось внесено в законопроект о паллиативной помощи. Такой информацией поделилась министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Комментируя законопроект, руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер отметила, что травмпункты до сих пор не имеют права на использование сильнодействующих обезболивающих препаратов. Также Федермессер обратила внимание, что в данное время нет возможности обезболивать и тех людей, которые живут в интернатах для взрослых.

Министр здравоохранения признала важность подобного решения. "В законе в новом прописано впервые право человека каждого на обезболивание. Вдумайтесь - специально это вписали для того, чтобы никто не терпел сильную боль. Включая все возможные средства, если нужно - сильнодействующие наркотические лекарственные препараты", - цититует ТАСС Скворцову. По её словам, законопроект внесен в Госдуму, и будет в ближайшее время рассматриваться в комитете и вноситься на первое чтение.

Новый законопроект включает в себя комплексный подход. "Это возможность проведения паллиативной помощи в любых условиях - это не только стационар, это дневной стационар, который очень здесь тоже востребован, в амбулаторных условиях, на дому", - поделилась Вероника Скворцова.