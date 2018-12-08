Какие города России - самые новогодние?

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала города России, в которых больше всего можно проникнуться праздничной атмосферой наступающего Нового года.

Самая праздничная атмосфера в преддверии Нового года создана в Москве и Санкт-Петербурге, рассказала она в интервью RT. Кроме того, царит она в Суздале, Угличе, Казани, а также в Вологде и Великом Устюге.

По ее словам, в этих городах лучше всего понимают, что нужно туристам во время рождественских праздников. В них организованы красочные ярмарки, массовые мероприятия, а улицы освещены праздничной иллюминацией.

Что касается заграницы, самыми «новогодними» городами там, по ее мнению, можно считать Прагу, Рим, Загреб, Париж и Рованиеми в Финляндии (городок, расположившийся неподалеку от резиденции Санта-Клауса).