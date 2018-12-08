Психиатр: Между шизофренией и месяцем рождения нет никакой связи
8 декабря 2018, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]
Группа австралийских и датских ученых выяснила, что больше всего подвержены развитию шизофрении те, кто родился зимой или весной.
Врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович прокомментировал результаты данного исследования, пишет НСН.
«Я думаю, что здесь немного по-другому складывается ситуация. Не какое-то межсезонье влияет, а потому что у них ментальность закреплена немного иначе. Некоторые специалисты кодируют особенности личности как проявление болезни. Скандинавская ментальность очень специфична, что как раз находит отражение в этих проявлениях», - отметил специалист.