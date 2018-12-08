Эксперт: Повышение стоимости парковки увеличит число пробок в столице

В столице с 15 декабря вводятся новые правила пользования платными парковками. Таким образом, самый высокий тариф на ряде улиц в центре города, включая Петровку и Неглинную, составит 380 рублей в час (на 180 рублей больше, чем в настоящее время).

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов заявил, что повышение платы за парковочные места увеличит число пробок, пишет НСН.

«Платная парковка не является, и никогда не являлась инструментом в борьбе с пробками. Более того, это инструмент интенсификации трафика, то есть увеличения пробок. Платная парковка и борьба с пробками — это оксюморон», — заявил эксперт.