Психиатр: Депрессию нельзя лечить электрической стимуляцией мозга

Техника прямой электрической стимуляции области мозга, находящейся над глазами, позволяет быстро избавиться от депрессии, как передает издание Current Biology со ссылкой на исследование ученых. Эксперты провели эксперимент на 25 пациентах. Все они страдали от эпилепсии.

«Скажу, что я не исключаю такой возможности, но, как правило, традиционно принято считать, что суборбитальная область мозга за аффективные состояния не ответственна, за это ответственна лимбическая система. Поэтому не могу сказать ни за ни против. Уж больно техника мудреная. Если каждую депрессию лечить прямой стимуляцией обнаженного мозга, это будет исключительно дорого и опасно по осложнениям», — отметил врач-психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ НМИЦ ПН имени В.П. Сербского Лев Пережогин. Об этом пишет НСН.