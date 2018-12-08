Министр труда не согласился с тем, что после 45 лет в РФ сложно найти работу

Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин в субботу, 8 декабря, не согласился с тем, что гражданам Российской Федерации, которым уже исполнилось 45 лет, сложно найти работу.

В рамках выступления на XVIII съезде партии "Единая Россия" руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер обратила внимание на вышеуказанную проблему, отметив, что при этом у россиян после 45 лет есть и силы и время, чтобы эффективно работать.