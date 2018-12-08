Десять задержанных украинских моряков воспользовались правом на звонок

Начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов в ходе брифинга, посвященного инциденту в Керченском проливе, сообщил о том, что лишь 10 моряков воспользовались правом на телефонный звонок.

"Всем задержанным лицам предоставлено право на один телефонный звонок, которым воспользовались 10 граждан Украины, остальные отказались", - цитирует Шишова РИА Новости.

Напомним, после того как три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации, сотрудники ФСБ взяли под стражу 24 украинских моряков.