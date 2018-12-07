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Автобус сбил пенсионерку на переходе в Химках
7 декабря 2018, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]
На пересечении улиц Маяковского и Первомайской водитель автобуса № 469 сбил пожилую женщину. Ее госпитализировали в больницу.
«У пешехода перелом позвоночника у основания черепа. Перебегала бабуля на красный, а автобус разгонялся от остановки», – рассказала очевидица. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
Также, как передает НСН с ссылкой на Trend, в поселке Ходжагасан Бинагадинского района Баку произошло ДТП с участием маршрутного автобуса.
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